Французов возмутила новая просьба Зеленского

Французские пользователи Twitter возмутились новой просьбой Зеленского о поставках оружия

Пользователи Twitter из Франции возмутились очередной просьбой президента Украины Владимира Зеленского поставить ему больше оружия.

В комментариях к публикации французского политика Флориана Филиппо, сравнившего Зеленского с мафиози, французы упрекнули президента Украины в попытке развязать третью мировую войну.

«Он хочет начать третью мировую войну. Вопрос в том, действительно ли мы этого хотим?» — написал пользователь EricviiImmortel.

«Чем больше мы ему даем, тем больше он хочет. Я хотела бы попросить его только об одном — чтобы он оставил нас в покое навсегда», — заявила Eva Mydah.

«Украина не состоит ни в НАТО, ни в Евросоюзе, но Зеленский умудряется раздавать им приказы с первой страницы журнала Vogue», — заметил пользователь Grace.

«Мы знаем, что Украиной управляют мафиози, которые являются пособниками банды Байдена. Эта страна стала площадкой для отмывания денег», — написала Sylviane Dorval.

Ранее украинская сторона попросила у западных партнеров увеличить военную помощь Киеву. В частности, президент страны Владимир Зеленский призвал поставить Украине САУ Archer, а также системы противовоздушной обороны и зенитно-ракетные комплексы.