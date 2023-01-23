Разведчик рассказал о подготовке Украиной отвлекающего маневра

Разведчик Матвийчук: ВСУ готовят контрудар, чтобы отвлечь внимание российских сил

На фоне неудач под Соледаром у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникла необходимость нанести контрудар, чтобы отвлечь внимание российских сил и попытаться выровнять свое положение. Такое мнение в беседе с MK.RU высказал военный эксперт, бывший офицер спецназа, разведчик Анатолий Матвийчук.

Специалист считает, что Киев готовит некий «отвлекающий маневр» со стороны Купянска, чтобы Вооруженные силы России были вынуждены перебросить часть сил с других направлений для отражения контратаки.

«На этом участке фронта у нас выстроена мощная оборона, поэтому не думаю, что у них что-то получится. Однако, даже понимая бесперспективность атак, украинское командование все равно решится на подобный шаг», — рассказал собеседник издания и предположил, что указанные события могут произойти в течение полутора недель.

Матвийчук также сообщил, что, согласно его данным, украинские войска в настоящее время активизируются по всему фронту, предпринимая попытки мелких контрударов.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ перебрасывают подразделения в Артемовск (украинское название — Бахмут) и Марьинку — таким образом, по его словам, украинская армия всеми способами пытается затянуть продвижение союзных сил.