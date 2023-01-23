Рогозин назвал сроки возвращения на Донбасс после ранения

Рогозин заявил, что после ранения вернется на Донбасс до конца января «с пополнением»

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин планирует вернутся на фронт в республики Донбасса до конца января. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Я собираюсь вернуться до конца января обратно с пополнением, с моими товарищами. И мы продолжим свою деятельность», — сказал Рогозин.