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07:15, 23 января 2023Россия

Рогозин назвал сроки возвращения на Донбасс после ранения

Рогозин заявил, что после ранения вернется на Донбасс до конца января «с пополнением»

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин планирует вернутся на фронт в республики Донбасса до конца января. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Я собираюсь вернуться до конца января обратно с пополнением, с моими товарищами. И мы продолжим свою деятельность», — сказал Рогозин.

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Анастасия Шейкина
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