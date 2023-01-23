Рассылавших критику СВО от имени священников россиян осудили

В Петербурге суд вынес приговор хакерам, рассылавшим критику СВО от имени священников РПЦ

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местных жителей Романа Иванова и Артема Лескова к двум годам условно за рассылку сообщений с критикой СВО от имени священников РПЦ. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает 78.ru.

Россиян признали виновными по части 3 статьи 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ. Следствие и суд установили, что в декабре 2021 года они взломали аккаунты в социальной сети «ВКонтакте» сотрудников духовной академии и от их имени публиковали материалы, дискредитирующие руководство РФ и РПЦ, а также критикующие проведение спецоперации. Правоохранители выяснили, что действия хакеров координировал с территории Украины глава местной раскольнической церкви.

Ранее ФСБ заявила о предотвращении теракта на Северном Кавказе, готовившегося по заданию Украины.