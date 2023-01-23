Опознаны останки всех погибших в авиакатастрофе в Непале россиян

Урны с прахом погибших в авиакатастрофе в Непале россиян передали доверенным лицам

Опознаны тела всех россиянин, погибших во время крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines в Непале. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла России Алексея Новикова.

«Останки всех четверых граждан России, погибших 15 января текущего года в результате авиакатастрофы в Непале, идентифицированы и опознаны, — заявил дипломат. — Урны с прахом россиян переданы доверенным лицам в соответствии с волей родителей погибших».

По его словам, все расходы по оказанию ритуальных услуг авиаперевозчик Yeti Airlines взял на себя. В свою очередь посольство в Непале без промедления и без взимания каких-либо дополнительных сборов выполнило все необходимые процедуры, включая оформление документов, подчеркнул Новиков.

Ранее стало известно, что одним из капитанов разбившегося в Непале воздушного судна оказалась вдова летчика, который погиб 16 лет назад в авиакатастрофе в аэропорту Джумлы. Уточняется, что Анджу Хативада была вторым пилотом летевшего из Катманду лайнера перевозчика Yeti Airlines.

15 января самолет авиакомпании Yeti Airlines разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. На борту воздушного судна находились 72 человека: 4 члена экипажа и 68 пассажиров, все они погибли.