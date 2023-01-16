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18:09, 16 января 2023Путешествия

Стало известно о трагичной судьбе пилота разбившегося в Непале самолета

Reuters: пилотом разбившегося в Непале лайнера была вдова летчика, погибшего 16 лет назад

Фото: Bijay Neupane / Reuters

Одним из пилотов разбившегося в Непале самолета оказалась вдова летчика, погибшего 16 лет назад в авиакатастрофе в аэропорту Джумлы. О ее трагичной судьбе стало известно Reuters.

Анджу Хативада (Anju Khatiwada) была вторым пилотом летевшего из Катманду самолета авиакомпании Yeti Airlines. «Ее супруг, Дипак Похрел, погиб в 2006 году в результате крушения самолета Twin Otter авиакомпании Yeti Airlines в Джумле», — рассказал агентству представитель непальского перевозчика.

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Отмечается, что тогда небольшой пассажирский лайнер разбился за несколько минут до посадки. В результате крушения воздушного судна погибли все девять находившихся на борту человек.

Также сообщается, что Хативада обучалась пилотированию на деньги, которые получила от страховой компании после смерти мужа.

Ранее 15 января на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале разбился самолет авиакомпании Yeti Airlines. На борту лайнера находились 4 члена экипажа и 68 пассажиров, среди них четверо россиян. Все 72 человека погибли.

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Фариза Бацазова
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