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21:25, 23 января 2023Из жизни

Мужчина отвоевал украденные у него чайкой конфеты

В Великобритании мужчина отвоевал украденные у него чайкой конфеты

Фото: Claudio Mezzasalma / Unsplash

В Великобритании чайка ограбила мужчину на парковке у продуктового магазина и пожалела об этом. О том, как британец отвоевал украденные у него проворной птицей конфеты, пишет Wales Online.

Ричард Эванс рассказал, что вышел из супермаркета с бутылкой антисептического геля для рук и пакетом конфет. Подойдя к машине, он положил покупки на ее крышу, чтобы открыть дверь. В этот момент к автомобилю подлетела чайка, схватила конфеты и улетела прочь.

Очевидцы рассмеялись, а Эванса поступок птицы совсем не позабавил, и он решил отвоевать конфеты. «Да как ты смеешь!» — воскликнул мужчина и отправился на поиски чайки. Он обнаружил ее в тихом закутке на парковке. В момент, когда Эванс начал подкрадываться к птице, она пыталась открыть пакет с конфетами клювом.

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Мужчина признался, что не хотел причинять чайке вред, но и с конфетами расставаться не планировал. Поэтому он бросил в сторону птицы бутылку с гелем для рук так, чтобы та ее не задела, но спугнула. План удался, и напуганная чайка вспорхнула вверх, оставив свою добычу на земле.

Эванс радостно подобрал конфеты и напоследок победно улыбнулся, глядя в глаза успевшей приземлиться птице.

Ранее в Турции работник ресторана поймал чайку, показал ей язык и тотчас же об этом пожалел. Птице поведение мужчины не понравилось, и она, недолго думая, вцепилась клювом в его язык.

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Алиса Дмитриева
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