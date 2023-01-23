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15:58, 23 января 2023Экономика

Spotify присоединился к волне увольнений в IT-гигантах

Bloomberg: Spotify уволит шесть процентов сотрудников

Фото: Mats Wiklund / Shutterstock

Шведская компания--владелец стримингового сервиса Spotify присоединилась к волне увольнений в IT-гигантах и планирует сократить часть сотрудников, пишет Bloomberg.

Речь идет о шести процентах работников, сейчас их общее число достигает 9800 человек. При этом в октябре сервис уже уволил 38 сотрудников, работавших над несколькими подкастами, которые было решено закрыть.

Аналогичные меры в попытке сократить расходы в условиях мирового экономического спада приняли и другие крупные IT-компании. Так, СМИ сообщали о намерении руководства Microsoft и Amazon уволить по десять тысяч человек, а материнская компания Google — Alphabet — расторгнет договоры с 12 тысячами работников. Причиной для этого, как отмечал глава Alphabet Сундар Пичаи, стала новая экономическая реальность.

Одними из самых громких и рекордных стали увольнения в Twitter после покупки социальной сети миллиардером и основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском. Пытаясь радикально сократить расходы на фоне финансовых проблем и оттока рекламодателей, новое руководство компании уволило или вынудило уйти около 80 процентов работников. В штате Twitter осталось около 1300 человек.

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Данил Дмитриев
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