Минобороны заявило о строительстве водовода из Ростовской области в Донбасс

МО РФ заявило о начале строительства соединяющего Ростовскую область и Донбасс водовода

Минобороны России начало строительство нового водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».

Специалисты уточнили, что сооружение, проходящее по территории Ростовской области и Донецкой народной республики (ДНР) до канала Северский Донец — Донбасс, позволит обеспечить местных жителей чистой питьевой водой.

В Минобороны подчеркнули, что мощность водовода составит до 300 тысяч кубических метров воды в сутки. Это уже восьмое по счету сооружение, построенное российскими военными для обеспечения водой жителей территорий ДНР. До этого запустили Черновский водовод под Дебальцево, в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец и другие.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в составе рабочей группы совместно с заместителем руководителя Федерального казначейства РФ Эли Исаевым на вертолете совершили облет районов строительства объектов водовода на территории ДНР, разъяснили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что проектом предусмотрена прокладка двух нитей магистрального трубопровода по 200 километров каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на десять тысяч кубических метров. На объектах водовода в Донбассе задействовали 1,6 тысячи военных строителей и около 800 единиц техники.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин объяснил действия Российской армии на Украине на примере восстановления водоснабжения в Крыму в первый день спецоперации.