Тату-мастер назвал россиянам опасные для жизни рисунки на теле

Тату-мастер Владимир Ермак призвал россиян отказаться от рисунков с тюремной символикой

Тату-мастер Владимир Ермак назвал опасные для жизни рисунки на теле. Размышлениями на данную тему он поделился с изданием NEWS.ru.

В первую очередь специалист призвал россиян отказаться от нанесения изображений, связанных с нацизмом и расизмом. «Также не стоит выбирать символы нацизма — свастики, немецкие орлы, кресты, а также символы нацистских дивизий и все провокационное, связанное с наркотиками, символами власти, памятными событиями и православием», — посоветовал Ермак.

При этом эксперт заявил, что люди должны ответственно подходить к нанесению татуировок на свое тело. По его словам, некоторые изображения также могут относиться к тюремной символике. «Лучше не рассматривать для себя татуировки преступного мира, кот, паук с паутиной, звезды, эполеты, погоны и другое», — уточнил он.

В ноябре 2022 года Ермак перечислил причины, по которым россияне удаляют татуировки с тела. По словам эксперта, чаще всего люди сводят рисунки, которые они сделали в молодости. Вдобавок многие избавляются от татуировок при устройстве на работу.

