Андрей Белоусов назвал сроки принятия Концепции технологического развития России

Концепцию технологического развития России до 2030 года планируется утвердить в марте

Концепцию технологического развития Российской Федерации до 2030 года планируется утвердить в марте текущего года. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов на совещании с экспертным сообществом и представителями профильных ведомств. Документ готовится по поручению президента России Владимира Путина по итогам состоявшегося в июле 2022 года Совета по национальным проектам и стратегическому развитию.

Концепция определит понятие, цели, задачи и принципы достижения технологического суверенитета страны, а также целевые показатели технологического развития. Она состоит из трех разделов — устойчивый технологический суверенитет, технологии как фактор роста экономики и развития социальной сферы и технологическое обеспечение устойчивого функционирования производственных систем.

«Речь идет о смене ключевой модели взаимодействия двух процессов. Это развитие науки (когда основным продуктом является знание, а технологии скорее побочны) и развитие производства (когда технологии — обязательный составной элемент, подчиненный логике освоения рынков, повышения конкурентоспособности). Данные процессы расположены рядом, попытки выстроить между ними взаимосвязь уже предпринимались, но результаты недостаточны», — отметил Андрей Белоусов.

Для того, чтобы совершить прорыв и решить поставленные задачи, есть несколько способов, продолжил он. Первый — институциональная «сшивка» научной и производственной составляющих. Этот подход уже, например, реализуется в формате перезапущенных в конце прошлого года правительством соглашений с компаниями-лидерами, крупными государственными корпорациями по развитию сквозных технологий.

«Второй способ — создать такую среду, когда компании зарабатывают на исследованиях, создавая добавленную стоимость и капитализацию именно за счет разработки и внедрения новых технологий, — сказал первый вице-премьер. — Третий — промышленные мегапроекты, которые в силу своего масштаба интегрируют обе составляющие». В частности, создание таких крупных продуктов, как авиационная техника, беспилотники, локомотивы, турбины, суда. Будущая Концепция призвана органично объединить эти три подхода.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков обратил внимание, что сегодня драйверами научно-технологического развития выступают университеты. «Сама по себе эта тема не новая, но мы хотим закрепить ее навсегда. Сегодня в России уже реализуются программы по научно-технологическому развитию вузов, и эта работа должна быть усилена. Должно сформироваться ядро таких передовых организаций. Это условие задает нам совершенно другие требования по проработке инструментов стимулирования университетов. Сейчас этому, например, способствует самая масштабная в истории России программа поддержки вузов "Приоритет 2030"», — отметил министр.

«В рамках выполнения Концепции существенное значение имеет снятие регуляторных барьеров, стимулирование спроса и предложения отечественной инновационной продукции и поддержка технологических компаний. Реализация концепции должна помочь сформировать экосистему поддержки таких компаний от этапа ее зарождения до выхода на IPO или продаже стратегическому инвестору. Кроме того, для увеличения спроса на отечественную инновационную продукцию — например, в части поддержки стартапов — необходимо создать условия для роста малых технологических компаний», — отметил заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов добавил, что концепция технологического развития имеет критическое значение для системы подготовки высококвалифицированных специалистов. «Описание задач технологического развития решит, как минимум, две задачи в нашей сфере. Во-первых, сфокусирует университетское образование на приоритетных направлениях формирования будущего технологического облика нашей страны. Во-вторых, даст возможность сориентироваться выпускникам школ, выбрать университет, перспективную образовательную программу», — сказал он.

Директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), председатель наблюдательного совета Центра мониторинга технологической модернизации и научно-технического развития ОНФ Кирилл Варламов отметил, что нынешняя версия Концепции «стала более системной, сфокусированной на актуальной управленческой и технологической повестке». Он предложил дополнить концепцию мероприятиями, решающими системные вызовы: изменение корпоративной культуры госкорпораций, обучение учёных лучшим практикам технологического трансфера, а также «создание процессного стандарта инновационной деятельности для корпораций с широким обязательным внедрением его на предприятиях по принципу работы: хочешь господдержку — внедряй и доказывай аудиторам, что внедрил».

Для достижения технологического суверенитета планируется обеспечить приоритетным финансированием высокотехнологичные проекты, включающие разработку и внедрение критических и сквозных технологий, а также сфокусировать деятельность институтов инновационного развития, связанных с реализацией высокотехнологичных и инновационных проектов.

Кроме того, правительство определит меры поддержки организаций, которые разрабатывают и внедряют критические и сквозные технологии и продукты (услуги) на их основе. Меры оказываются, в том числе, институтами инновационного развития и включают в себя гранты, субсидии на возмещение затрат, льготные кредиты, прямые и венчурные инвестиции в капитал.

