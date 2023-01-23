В российском городе 110 тысяч человек остались без света в 25-градусный мороз

Более 110 тысяч жителей Уссурийска остались без света в 25-градусный мороз

Более 110 тысяч жителей Уссурийска остались без света из-за аварийного отключения электроснабжения. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

ЧП произошло около 07:00 по местному времени. Электричество пропало в 380 многоквартирных домах, трех тысячах частных домовладений и 120 объектах социальной инфраструктуры.

Ситуация осложняется тем, что в регионе установился 25-градусный мороз.

Прокуратура организовала проверку по факту ЧП. Фактическое восстановление электроснабжения находится на контроле в надзорном ведомстве.

