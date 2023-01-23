В Таиланде девушка подкупила полицию для вип-услуг и оказалась в центре скандала

В Таиланде возмущены полицейскими, которые сопровождали туристку с мигалками из аэропорта

Туристка из Китая подкупила тайскую полицию для вип-сопровождения из аэропорта и оказалась в центре громкого скандала. Об этом пишет The Thaiger.

Возмущение общественности вызвал TikTok-ролик китайской туристки. На видео девушка показала, как ее с матерью в сопровождении полиции доставили из международного аэропорта Бангкока в отель в Паттайе: китаянка ехала в такси, пока полицейская машина с сиреной и мигалками расчищала ей дорогу.

Девушка утверждает, что ей предложили услугу вип-встречи в аэропорту при покупке тура — сопровождение полицейского кортежа обошлось ей в 13 тысяч батт (27 тысяч рублей). «За деньги можно купить что угодно у тайской полиции», — прокомментировала она.

Публикация вызвала громкий общественный резонанс. Появившихся на видео сотрудников дорожной инспекции и туристической полиции опознали и отстранили от работы. В правительстве отрицают, что давали полиции указания сопровождать китайских туристов из аэропорта в отель — ранее такое заявление сделал один из причастных к делу офицеров, ссылаясь на водителя премьер-министра.

При этом предварительное расследование показало, что появившийся на видео полицейский передвигается на своем личном мотоцикле, а не на служебном.

Ранее в январе отдыхавший на Пхукете британский турист обвинил местных сотрудников полиции в жестоких пытках. В результате издевательств путешественник получил перелом ребер, ушибы конечностей, а также потерял четыре зуба