Валентина Талызина рассказала о своем состоянии после обморока

Актриса Валентина Талызина заявила, что чувствует себя нормально после недавнего обморока

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина рассказала о своем состоянии после недавнего обморока. Об этом сообщает издание «Известия».

Звезда «Иронии судьбы» заявила, что чувствует себя нормально и уже сыграла в одной постановке. Она предположила, что ее плохое самочувствие было связано с перепадом температуры воздуха. Из-за того что ее давление не понижалось, Талызиной пришлось вызвать скорую помощь.

«Они [врачи] приехали, ничего не сделали, сняли кардиограмму, послушали, никакого лекарства не дали», — рассказала актриса.

Ранее стало известно, что Талызина потеряла сознание вечером в воскресенье, 22 января, после чего помощница вызвала артистке скорую. При этом дочь актрисы Ксения Хаирова опровергла сообщения об обмороке артистки. «Это неправда. Бред какой-то… Она в свой день рождения играла спектакль», — сказала она. По словам Хаировой, она приехала домой в три часа ночи и вместе с матерью отметила ее успешное выступление.