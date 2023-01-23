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18:06, 23 января 2023Культура

Валентина Талызина рассказала о своем состоянии после обморока

Актриса Валентина Талызина заявила, что чувствует себя нормально после недавнего обморока

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина рассказала о своем состоянии после недавнего обморока. Об этом сообщает издание «Известия».

Звезда «Иронии судьбы» заявила, что чувствует себя нормально и уже сыграла в одной постановке. Она предположила, что ее плохое самочувствие было связано с перепадом температуры воздуха. Из-за того что ее давление не понижалось, Талызиной пришлось вызвать скорую помощь.

«Они [врачи] приехали, ничего не сделали, сняли кардиограмму, послушали, никакого лекарства не дали», — рассказала актриса.

Ранее стало известно, что Талызина потеряла сознание вечером в воскресенье, 22 января, после чего помощница вызвала артистке скорую. При этом дочь актрисы Ксения Хаирова опровергла сообщения об обмороке артистки. «Это неправда. Бред какой-то… Она в свой день рождения играла спектакль», — сказала она. По словам Хаировой, она приехала домой в три часа ночи и вместе с матерью отметила ее успешное выступление.

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Евгений Шульгин
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