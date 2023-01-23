Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Пеи де Кассель
Сегодня
22:45 (Мск)
ПСЖ
Кубок Франции|1/16 финала
Фулхэм
Сегодня
23:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Валенсия
Сегодня
23:00 (Мск)
Альмерия
Испания - Примера|18-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
12:02, 23 января 2023Спорт

На футбольном матче впервые в истории показали белую карточку

На футбольном матче в Португалии впервые в истории судья показал белую карточку

Кадр: MRFútbol / YouTube

На футбольном матче в Португалии впервые в истории судья показал белую карточку. Об этом сообщает Sport Bible.

Это произошло 21 января в матче между женскими командами «Бенфика» и «Спортинг» (5:0). Когда одной из футболисток стало плохо, на поле появились медицинские бригады обоих клубов. После того, как врачи нормализовали состояние спортсменки, арбитр показал им белую карточку в качестве благодарности за оказанную помощь.

Болельщики на стадионе поприветствовали решение рефери аплодисментами. Однако в социальных сетях некоторые пользователи сочли нововведение бесполезной тратой времени.

Международная федерация футбола ввела использование белых карточек в Португалии в качестве эксперимента. Таким образом планируется благодарить участников матчей за честную игру и повышать этическую ценность в спорте.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о решающем моменте в конфликте на Украине
Российская семиклассница пыталась покончить с собой из-за запрета матери
В Германии анонсировали новый пакет санкций против Ирана
Взрыв произошел на одном из заводов в Подмосковье
Россия решила понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией
Задержание ФСБ планировавшего теракт на Кавказе россиянина попало на видео
Лукашенко назвал обстановку вокруг Белоруссии непростой
Россияне вывели большую часть валютных сбережений за границу
На футбольном матче впервые в истории показали белую карточку
12-летний мальчик отправился на рыбалку и случайно выловил трехметровую акулу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.