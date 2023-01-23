Россиянин провалился в открытый колодец и замерз насмерть

В Омской области мужчина упал в открытый колодец и умер от переохлаждения

Житель Омской области упал в колодец водонапорной колонки и умер от переохлаждения. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Омск».

По предварительным данным, 20 января в селе Бражниково Колосовского района 42-летний мужчина отправился за водой, поскользнулся и провалился в открытый колодец. Тело насмерть замерзшего россиянина обнаружили местные жители.

Результаты экспертизы показали, что мужчина умер от общего переохлаждения организма. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Калининградской области провалилась в колодец с ледяной водой во время сбора слив и просидела там более двух часов. Пострадавшую россиянку вытащили до приезда спасателей и доставили в больницу с переохлаждением.