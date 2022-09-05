Российская пенсионерка собирала сливы и провалилась в колодец с ледяной водой

Под Зеленоградском пенсионерка провалилась в колодец с ледяной водой во время сбора слив

Под Зеленоградском в Калининградской области пенсионерка провалилась в колодец с ледяной водой во время сбора слив и просидела там более двух часов. Инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября. Об этом сообщил очевидец случившегося, пишет «Клопс».

По словам свидетельницы ЧП, она услышала крики о помощи через открытое окно машины. Россиянка остановилась у колодца и вызвала медиков. «Как я поняла, она сидела там больше двух часов, из последних сил держалась за стены и зацепилась за какую-то веревку. Жилых домов поблизости не было, пока ждали МЧС, нашли около соседней стройки лестницу», — вспоминает россиянка.

Она также рассказала, что пенсионерку вытащили из колодца до приезда спасателей. Пожилая россиянка сообщила, что упала в колодец, когда собирала сливы — тогда она наступила на доски, которые оказались прогнившими, и провалилась. Пострадавшую женщину доставили в больницу с переохлаждением.

Ранее в Приморском крае глухой мужчина провалился в колодец в лесу, четверо суток провел там без еды и выжил. Все это время мужчина пил воду из лужи, никакой еды поблизости не было. Через какое-то время спасатели и волонтеры обнаружили его машину, а после заметили и самого россиянина.