Малайзия захотела увеличить поставки автозапчастей в Россию

В Малайзии заявили о намерении нарастить экспорт автозапчастей в Россию

В Россию могут начать поставлять больше автомобильных запчастей из Малайзии. О намерении страны расширить присутствие на местном рынке заявил торговый советник малайзийского посольства в России Хайфил Элми Джамил, пишет РИА Новости.

«Беря в расчет статистику и сегодняшнюю ситуацию, в которой спрос на автозапчасти в России растет, мы с оптимизмом смотрим на увеличение нашего экспорта в Россию и вовлечения наших продуктов в страну», — сказал он.

Государство хочет нарастить поставки в том числе автомобильных аудиосистем, динамиков и антенн, шин для легковых автомобилей. Кроме того, на российском рынке может появиться больше малайзийских аккумуляторов, масляных и топливных фильтров, коробок передач, тормозов, сцеплений, амортизаторов, колес, рулей, глушителей и выхлопных труб, а также автосигнализаций и свечей зажигания.

Наладить поставки автозапчастей в Россию также хочет Таиланд — по словам посла страны в России Сасивата Вонгсинсавата, универсальные детали уже готовы к экспорту.

На фоне ухода ряда европейских автопроизводителей с российского рынка и возникшего дефицита деталей с 19 марта по 19 декабря автозапчасти в стране подорожали в среднем на 27,7 процента. По ряду позиций ушедших или заморозивших свою работу в стране брендов рост цен составил сразу 50-60 процентов.