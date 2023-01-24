Обвиненный в изнасиловании самый титулованный футболист нанял адвоката Месси

Обвиненный в изнасиловании Дани Алвес нанял адвоката, защищавшего Месси и Неймара

Бразильский футболист Дани Алвес, обвиненный в изнасиловании, нанял для защиты адвоката Кристобаля Мартелла. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее интересы самого титулованного футболиста мира Алвеса представляла Миранда Пуэнте. Теперь она будет защищать бразильца вместе с Мартеллом, который известен по работе с другими известными игроками. В частности, он был адвокатом Лионеля Месси, Карлеса Пуйоля и Неймара.

20 января Алвеса арестовали. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он закрыл ее в туалете ночного клуба, избил и изнасиловал. Уточняется, что медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления. 39-летнему Алвесу грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Бразилии и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.