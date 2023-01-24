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01:00, 24 января 2023Россия

Начальник Генштаба заявил о беспрецедентной для России интенсивности боев

Начальник Генштаба Герасимов: современная Россия еще не знала такой интенсивности боев

Фото: Сергей Фадеичев / РИА Новости

Современная Россия еще не сталкивалась с такой интенсивностью боевых действий, как в период проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в интервью изданию «Аргументы и факты».

Кроме того, российской армии в ходе спецоперации на Украине противостоят почти все страны Запада, отметил глава Генштаба.

«Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала. Нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад», — сказал Герасимов.

В интервью Герасимов также сообщил, что личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей спецоперации, а также по обеспечению военной безопасности страны.

Марина Совина
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