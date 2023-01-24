Баку отреагировал на создание миссии ЕС в Армении

МИД Азербайджана заявил, что миссия ЕС в Армении не должна подрывать взаимное доверие

МИД Азербайджана отреагировал на создание миссии Европейского союза (ЕС) в Армении (EUMA) и заявил, что она не должна подрывать взаимное доверие. Об этом сообщается на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Размещение миссии ЕС в Армении должно учитывать легитимные интересы Азербайджана, а осуществление ее деятельности со стороны ЕС не должно подрывать взаимное доверие», — сказано в сообщении МИД. Уточняется, что присутствие миссии Евросоюза в Армении не должно быть предлогом для уклонения Еревана от выполнения обязательств.

Также Баку рассчитывает, что при обсуждении начала деятельности EUMA максимальное внимание уделят «извлечению необходимых уроков из прошлого опыта». Согласно заявлению, миссия не должна использоваться для подрыва нормализации отношений между государствами, включая делимитацию границы.

О создании EUMA стало известно 23 января. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, учреждение миссии на армянской территории открывает новый этап в деятельности Евросоюза на Южном Кавказе. Мандат EUMA рассчитан на два года. Миссия будет заниматься постоянным патрулированием и докладывать об обстановке Брюсселю.