Россиянам назвали оптимальный вариант покупки авто

Автоэксперт Маренков назвал оптимальной покупку праворульных авто с пробегом

В условиях ограниченного выбора на рынке существует несколько возможных сценариев покупки авто: приобретение новой машины российского производства, иностранной через параллельный импорт, а также автомобиля с пробегом. О том, как выбрать оптимальный вариант, «Ленте.ру» рассказал сотрудник кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления Артем Меренков.

Проблемы авторынка

«Прежде всего следует сказать, что итог 2022 года для автомобильного рынка — это серьезная корректировка. Если в предыдущие 30 лет объем рынка новых автомобилей в России колебался вокруг отметки 1,7 миллиона, то по итогам прошлого года было реализовано лишь 626,3 тысячи единиц техники в сегменте легковых автотранспортных средств», — рассказал автоэксперт.

По его словам, из 60 автомобильных брендов на рынке остались всего 14. В последние несколько лет было выгодно приобретать только авто, произведенные внутри страны: популярностью пользовались корейские, немецкие, французские марки. На сегодня структура рынка новых автомобилей изменилась полностью.

Наполнение рынка новыми автомобилями происходит за счет собственного производства, это отечественные марки, а также представители КНР — 74 процента от всего рынка. А цены снова выросли. На сегодня, по данным агентства «Автостат», средний чек составляет 2,33 миллиона рублей для новых автомобилей и 0,89 миллиона для автомобилей с пробегом. Таким образом на сегодняшний день существует ряд сценариев покупки нового автомобиля в условиях дефицита Артем Меренков автоэксперт

Возможные сценарии

Сценарий А, как его обозначил Меренков, предполагает покупку нового автомобиля, произведенного в России. В данном случае речь идет как раз об оговоренных 2,33 миллиона рублей.

«Это приличная сумма для среднестатистического россиянина, чаще всего неподъемная. Выходом может стать автокредит или льготные программы Минпромторга. Плюсами является официальная гарантия, чувство покупки нового автомобиля. Минус — ценник. В средне- и долгосрочной перспективе предложение в рамках данного направления будет расширяться», — убежден специалист.

Сценарий Б предполагает покупку нового автомобиля через параллельный импорт.

Основные импортеры — это Китай, Казахстан, Беларусь, Армения, Южная Корея, Киргизия и ОАЭ. Но данный подход требует экспертности, рисков, возможно обращения к профессиональным байерам. Можно сравнить с покупкой туров не через агентство, а напрямую. Также узким местом является снабжение данных автомобилей запасными частями и, как следствие, ремонт. Вопрос компенсируется развитостью рынка официальных СТО Артем Меренков автоэксперт

Другой вариант, описанный автоэкспертом, — покупка праворульных автомобилей с пробегом, традиционно импортируемых из Японии. Данный сценарий он считает оптимальным с точки зрения соотношения цены и качества. Впрочем, риски здесь аналогичны сценарию Б.

«Сценарий Г — покупка автомобиля с пробегом. Сегмент становится все более профессиональным, в него активно вовлекаются официальные дилеры. В 2022 году рынок вырос на 14 процентов. Здесь есть возможность приобрести автомобиль по умеренной цене. Минусом является история автомобиля и связанные с этим риски. На сегодняшний день есть возможность приобрести пробеговый автомобиль с гарантией на ремонт», — рассказал Меренков.

К последнему варианту он отнес отказ от владения личным авто в пользу таких систем общественного транспорта, как такси и каршеринг. Автоэксперт отметил, что с каждым годом общественный транспорт только развивается и в Москве 64 процента поездок осуществляется именно в таком формате.

Таможенники Владивостока в 2022 году оформили более 197 тысяч подержанных автомобилей, что на 72 процента больше результата 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.