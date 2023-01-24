Мужчина устроил поджог релейного шкафа на железнодорожных путях под Брянском

В Брянской области задержали мужчину, устроившего поджог релейного шкафа на ж/д путях

В Брянской области задержали мужчину, устроившего поджог релейного шкафа на железнодорожных путях. Об этом во вторник, 24 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным ведомства, 23 января сотрудники караула станции «Сураж» увидели задымление шкафа устройства сигнализации, централизации и блокировки. Он находится близко со станцией и жилым сектором.

С места инцидента изъяли канистру синего цвета с жидкостью, куртку черного цвета, пачку сигарет, деревянный футляр, мобильный телефон, электронные устройства, системный блок, ноутбук и карту памяти.

Отмечается, что фигурант не признал вину.

Ранее стало известно, что Советский районный суд Волгограда начал слушания по уголовному делу 30-летнего Дениса Сердюка, обвиняемого в поджоге военкомата в мае 2022 года.