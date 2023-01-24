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13:44, 24 января 2023Спорт

Украинец Мудрик установил рекорд сезона АПЛ в дебютном матче за «Челси»

Украинец Мудрик установил рекорд скорости нынешнего сезона АПЛ в дебютном матче за «Челси»
Михаил Мудрик

Михаил Мудрик. Фото: Phil Noble / Reuters

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик установил рекорд скорости нынешнего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Twitter OptaJoe.

В матче против «Ливерпуля» (0:0), который стал дебютным для хавбека, игрок смог разогнаться до 36,63 километра в час. До этого лучший результат сезона принадлежал англичанину Энтони Гордону из «Эвертона» (36,61 километра в час).

15 января «Челси» объявил о подписании с Мудриком контракта на 7,5 года. Лондонцы заплатили донецкому «Шахтеру» за игрока 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов синие могут выплатить в качестве бонусов.

22-летний Мудрик — уроженец Краснограда (Харьковская область). В нынешнем сезоне он провел за «Шахтер» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил десять голов и сделал девять результативных передач.

Алексей Гусев
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