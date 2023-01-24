Поставки из Германии в Россию упали до минимума за 20 лет

Экспорт продукции из Германии в Россию упал до минимума с 2003 года

Экспорт из Германии в Россию в 2022 году упал до минимальных показателей почти за 20 лет, с 2003 года. Об этом пишет агентство Reuters, ознакомившееся с предварительными данными Восточного комитета немецкой экономики.

Речь идет о снижении в денежном выражении сразу на 45 процентов, до 15,9 миллиарда евро. Особенно это заметно в сфере поставок транспортных средств, автозапчастей и электротехники. Основная часть экспорта пришлась на фармацевтическую продукцию и сельхозтехнику, не затронутые санкциями.

Импорт из России в Германию, напротив, вырос — на 11 процентов, примерно до 37 миллиардов евро. Такая динамика обусловлена ростом цен на газ и нефть. Торговый дефицит с Россией, таким образом, достиг рекордного уровня приблизительно в 22 миллиарда евро. Впрочем, в организации ожидают, что теперь он значительно сократится ввиду резкого сокращения закупок энергоносителей в России.

ФРГ, традиционно в значительной степени зависевшая от закупок у «Газпрома», в прошлом году столкнулась с необходимостью поиска альтернативы. Полностью выпадающие поставки по трубам из России страна сможет компенсировать в течение трех лет, однако на текущий момент ей уже удалось добиться объемов, достаточных для избежания рецесссии.