Фермерша рассказала о реакции окружающих на ее одежду в стиле эмо

Одевающаяся в стиле эмо блогерша Амелия Муз рассказала о критике окружающих

Одевающаяся в стиле эмо фермерша Амелия Муз рассказала о реакции окружающих на ее одежду. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 55 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах девушка предстала в монохромном черном образе. Так, она надела наряд данного цвета с глубоким декольте, чокер и подчеркнула глаза и губы с помощью черной косметики. Кроме того, образ дополняли длинные серьги серебристого цвета и татуировка в виде черепа крупного рогатого скота.

При этом блогерша заявила, что некоторые не верят, что она действительно работает на ферме. Так, они критикуют инфлюэнсершу и считают ее Buckle Bunny (сленговое название девушек, которые надевают на родео вещи в кантри-стеле, чтобы привлечь внимание ковбоев, — прим. «Ленты.ру»). Однако юзерша заверила, что с детства находится рядом с животными и в данный момент занимается тем, что выращивает их на продажу.

В свою очередь, пользователи сети поддержали Муз в комментариях. «Как старшие эмо, мы примем тебя, будем любить и накажем обидчиков», «Не обращайте внимания на хейтеров. Будь собой и живи как нравится!», «Детка, не слушай никого. Я вообще предпочитаю черное и бирюзовое», — написали они.

Ранее мотоциклистка с никнеймом @selina_toy примерила байкерский костюм и восхитила пользователей сети. На размещенных кадрах девушка предстала в черном лонгсливе и легинсах, поверх которых надела кожаный комбинезон с молнией на передней части изделия.