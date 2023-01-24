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13:31, 24 января 2023Бывший СССР

Песков высказался об идее Эстонии закрыть Финский залив для России

Песков напомнил о морском праве, комментируя идею Эстонии закрыть Финский залив для России

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Эстонии закрыть судоходство для страны в Финском заливе, напомнил о морском праве. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Эстония прорабатывает план по введению прилежащей зоны на расстоянии более 40 километров от линии территориального моря страны. Это может существенно ограничить российское судоходство в Финском заливе.

«Есть международное морское право, нужно исходить из этого», — заявил Песков, подчеркнув, что оно обеспечивает свободу судоходства.

Ранее посол России в Эстонии Владимир Липаев обвинил Таллин в искусственном раздувании темы с созданием прилежащей зоны в Финском заливе. Он подчеркнул, что республика имеет право на создание зоны, но не может ограничивать судоходство для других стран.

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Алевтина Запольская
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