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13:20, 24 января 2023Экономика

Россиян предупредили о риске потерять деньги при отклике на фальшивую вакансию

«Сбер» предупредил россиян о риске потерять деньги при отклике на фальшивую вакансию

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России появилась новая мошенническая схема — злоумышленники похищают деньги через фальшивые вакансии в интернете, предупредил «Сбер» в своем Telegram-канале.

Когда жертва откликается на размещенное объявление о приеме на работу, ее кандидатуру сразу же одобряют и присылают договор. Иногда фиктивный работодатель может поставить рабочую задачу, чтобы процесс проверки соискателя выглядел более правдоподобно.

Затем нового сотрудника просят сообщить номер карты и присланный код из смс под предлогом необходимости перечислить гонорар. Когда код оказывается в руках мошенника, со счета списываются средства.

Для того, чтобы не дать себя обмануть, специалисты «Сбера» советуют проверять в интернете данные о компании, опубликовавшей вакансию, а также помнить о том, что одноразовые пароли из смс, так же как и код CVV (три цифры на обороте карты), нельзя сообщать никому — даже сотрудникам банка.

Ранее о распространении похожей мошеннической схемы сообщал Банк России. Чтобы украсть деньги у россиян в поисках работы, злоумышленники рассылают по электронной почте, через смс или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями трудоустройства: высокой зарплатой, неполным рабочим днем, легкими задачами. Часто они притворяются HR-менеджерами маркетплейсов.

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Софья Ермакова
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