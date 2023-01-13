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16:29, 13 января 2023Экономика

ЦБ предупредил о мошеннической схеме с трудоустройством

ЦБ: мошенники начали представляться работодателями

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Банк России предупредил о мошеннической схеме, когда злоумышленники представляются работодателями в поисках новых сотрудников.

В ЦБ рассказали, что мошенники начали рассылать по электронной почте, через смс или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями трудоустройства: высокой зарплатой, неполным рабочим днем, легкими задачами. Часто это работа на маркетплейсах.

Для уточнения данных человека просят перейти по ссылке, которая ведет в популярные мессенджеры. Там с потенциальной жертвой начинают переписываться «менеджеры по подбору персонала», отмечают в ЦБ.

Далее злоумышленники могут запросить данные банковской карты и номер телефона. Затем якобы для регистрации и активации аккаунта на маркетплейсе они убеждают заплатить вступительный взнос. На самом деле эти деньги попадают аферистам, а данные банковской карты и номер телефона жертвы используются для попытки взлома личного кабинета на сайте банка.

Россиянам могут начать выплачивать компенсации за похищенные злоумышленниками денежные средства. Изучить данный вопрос и проработать механизм выплат жертвам мошенников поручил президент страны Владимир Путин.

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Платон Щукин
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