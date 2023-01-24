Украинский кабмин поддержал увольнение глав пяти областей

Кабмин Украины поддержал проекты указов президента Зеленского об увольнении глав пяти ОВА

Кабинет министров Украины поддержал проекты указов президента республики Владимира Зеленского об увольнении пяти глав областных военных администраций (ОВА). Об этом заявил министр кабмина Олег Немчинов, сообщает Telegram-канал Obozrevatel.ua.

Отмечается, что правительство поддержало увольнение глав Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской ОВА Валентина Резниченко, Александра Старуха, Алексея Кулебы, Дмитрия Живицкого и Ярослава Янушевича.

Ранее Зеленский сообщал о масштабных кадровых перестановках в структурах центральной власти Украины. По словам главы государства, они затронут «управленцев разного уровня».