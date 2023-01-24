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14:28, 24 января 2023Бывший СССР

Украинский кабмин поддержал увольнение глав пяти областей

Кабмин Украины поддержал проекты указов президента Зеленского об увольнении глав пяти ОВА

Фото: Стрингер / РИА Новости

Кабинет министров Украины поддержал проекты указов президента республики Владимира Зеленского об увольнении пяти глав областных военных администраций (ОВА). Об этом заявил министр кабмина Олег Немчинов, сообщает Telegram-канал Obozrevatel.ua.

Отмечается, что правительство поддержало увольнение глав Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской ОВА Валентина Резниченко, Александра Старуха, Алексея Кулебы, Дмитрия Живицкого и Ярослава Янушевича.

Ранее Зеленский сообщал о масштабных кадровых перестановках в структурах центральной власти Украины. По словам главы государства, они затронут «управленцев разного уровня».

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Георгий Нестеров
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