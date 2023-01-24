Один из крупнейших газовых заводов США завершил ремонт

Американский завод по производству СПГ Freeport LNG завершил ремонт после взрыва

Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG, один из крупнейших в США, объявил о завершении ремонта и запросил у Федеральной комиссии по регулированию энергетики США (FERC) разрешения на возобновление некоторых операций, сообщает Reuters.

Речь идет о начале охлаждения передаточного газопровода Loop 1 и восстановлении компрессоров управления отработанным газом и связанных с ними газопроводов. Работы должны занять 11 дней. Ответ на запрос ожидается 24 января.

Взрыв на Freeport LNG, ранее отвечавшем за 20 процентов экспорта американского газа, произошел в июне 2022 года. По предварительным оценкам, ремонт должен был занять три недели. Затем стало известно, что завод закрыт как минимум на три месяца, потом возобновление производства перенесли на середину декабря.

Ожидается, что выход на полную загрузку случится в марте 2023 года. Завод способен поставлять 15 миллионов тонн СПГ в год. При этом и без него по итогам года экспорт американского СПГ установил новый рекорд — 274 миллиона кубометров в сутки.

Такой показатель стал одним из важнейших факторов, которые позволили Европе успешно заместить российский газ, поставки которого рухнули по итогам года. В четвертом квартале в регион шло около 70 процентов СПГ американского производства. В последние недели на фоне рекордной заполненности европейских хранилищ поставки снизились до 64 процентов.