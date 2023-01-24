Игуана упала на занимавшегося йогой мужчину и расцарапала ему лицо

Miami New Times: игуана упала на лицо занимавшегося йогой мужчины и поставила ему фингал

Игуана в американском городе Майами, штат Флорида, подралась с более крупным сородичем, упала на занимавшегося йогой в парке мужчину, расцарапала ему лицо и поставила фингал под глазом. Об этом сообщает Miami New Times.

Инструктор по йоге Анамаргрет Санчез преподавала на бесплатных занятиях в парке Лиджен и регулярно вела прямую трансляцию для тех, кто не имел возможности приехать. На очередное занятие собралось большое количество участников. «Это был прекрасный день. Я все время говорила: "Не забывайте смотреть вверх, на красивые деревья и небо"», — рассказала женщина.

Урок йоги продолжался 47 минут. Участники выполняли различные асаны. В завершение Санчез сказала им лечь на спину, поднять бедра и начать медитировать. Неожиданно послышались странные звуки. На записи с онлайн-трансляции слышно, как инструктор говорит: «Ребята, я думаю, нам придется завершить занятие. Мне нужно позаботиться о человеке, на лицо которому упала игуана».

Пострадавшим оказался мужчина по имени Майкл. Он не пожелал называть свою фамилию. По рекомендации инструктора, он расслабился лежа на спине и приготовился к выполнению последней асаны, но неожиданно ощутил невыносимую боль. Он чувствовал, что на лице растекается кровь, и не мог открыть глаза.

Я не видел ее. Я почувствовал себя так, как будто меня ударили по лицу мешком с песком. Сначала я подумал, что на меня упал кокос, но потом осознал, что поблизости нет кокосовых пальм. После этого я предположил, что меня пнул парень, который занимался рядом со мной. Но мы же в йога-классе. Зачем ему бить меня? Майкл пострадавший от падения игуаны

Другие участники занятия позже рассказали Майклу, что на него упала зеленая игуана весом около 13 килограммов. По словам очевидцев, перед падением травмировавшая мужчину рептилия дралась с превосходящей ее в размерах игуаной на ветке на высоте семи метров от земли.

Глаз Майкла распух, а губы и нос кровоточили. На место были парамедики, которые дежурили на фермерском рынке поблизости. Специалисты измерили жизненные показатели пострадавшего и проверили его зрачки. Убедившись в том, что с ним все в порядке, мужчина отказался от поездки в больницу. Другой йог предложил ему противовоспалительный чай, и они вместе с Санчез дождались приезда жены Майкла, которая отвезла его домой.

Теперь окружающие советуют Майклу сыграть в лотерею и убеждают его, что приземление на него игуаны, подобно птичьему помету, может быть добрым знаком. Мужчина заявил, что не верит в такие приметы. С момента падения игуаны прошло более недели, а у американца все еще синяк под глазом и ему больно смеяться.

Ранее сообщалось, что «дождь» из замерзших игуан прошел на юге американского штата Флорида. Местный житель Рик Ринкон в округе Майами-Дейд снял на видео неподвижную рептилию, которая лежала на траве и маскировалась под окружающую среду.