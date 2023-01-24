Игуана упала на занимавшегося йогой мужчину и расцарапала ему лицо
Игуана в американском городе Майами, штат Флорида, подралась с более крупным сородичем, упала на занимавшегося йогой в парке мужчину, расцарапала ему лицо и поставила фингал под глазом. Об этом сообщает Miami New Times.
Инструктор по йоге Анамаргрет Санчез преподавала на бесплатных занятиях в парке Лиджен и регулярно вела прямую трансляцию для тех, кто не имел возможности приехать. На очередное занятие собралось большое количество участников. «Это был прекрасный день. Я все время говорила: "Не забывайте смотреть вверх, на красивые деревья и небо"», — рассказала женщина.
Урок йоги продолжался 47 минут. Участники выполняли различные асаны. В завершение Санчез сказала им лечь на спину, поднять бедра и начать медитировать. Неожиданно послышались странные звуки. На записи с онлайн-трансляции слышно, как инструктор говорит: «Ребята, я думаю, нам придется завершить занятие. Мне нужно позаботиться о человеке, на лицо которому упала игуана».
Пострадавшим оказался мужчина по имени Майкл. Он не пожелал называть свою фамилию. По рекомендации инструктора, он расслабился лежа на спине и приготовился к выполнению последней асаны, но неожиданно ощутил невыносимую боль. Он чувствовал, что на лице растекается кровь, и не мог открыть глаза.
Я не видел ее. Я почувствовал себя так, как будто меня ударили по лицу мешком с песком. Сначала я подумал, что на меня упал кокос, но потом осознал, что поблизости нет кокосовых пальм. После этого я предположил, что меня пнул парень, который занимался рядом со мной. Но мы же в йога-классе. Зачем ему бить меня?
Другие участники занятия позже рассказали Майклу, что на него упала зеленая игуана весом около 13 килограммов. По словам очевидцев, перед падением травмировавшая мужчину рептилия дралась с превосходящей ее в размерах игуаной на ветке на высоте семи метров от земли.
Глаз Майкла распух, а губы и нос кровоточили. На место были парамедики, которые дежурили на фермерском рынке поблизости. Специалисты измерили жизненные показатели пострадавшего и проверили его зрачки. Убедившись в том, что с ним все в порядке, мужчина отказался от поездки в больницу. Другой йог предложил ему противовоспалительный чай, и они вместе с Санчез дождались приезда жены Майкла, которая отвезла его домой.
Теперь окружающие советуют Майклу сыграть в лотерею и убеждают его, что приземление на него игуаны, подобно птичьему помету, может быть добрым знаком. Мужчина заявил, что не верит в такие приметы. С момента падения игуаны прошло более недели, а у американца все еще синяк под глазом и ему больно смеяться.
Ранее сообщалось, что «дождь» из замерзших игуан прошел на юге американского штата Флорида. Местный житель Рик Ринкон в округе Майами-Дейд снял на видео неподвижную рептилию, которая лежала на траве и маскировалась под окружающую среду.