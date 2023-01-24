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10:15, 24 января 2023Силовые структуры

Российскому майору дали три года за хищение шлемов и масок на 22 миллиона рублей

Суд Омска дал майору запаса 3 года за хищение шлемов и кислородных масок на 22 млн рублей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Омский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы майора запаса Алексея Иванова за хищения. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Военнослужащий будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд частично удовлетворил гражданский иск Минобороны России к Иванову.

Суд установил, что майор в составе организованной группы похитил авиационные защитные шлемы и кислородные маски на общую сумму свыше 22 миллионов рублей.

13 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о завершении следствия по уголовному делу в отношении шести обвиняемых в хищениях из воинских частей Московского региона и Санкт-Петербурга. По его словам, фигуранты похитили из хранилищ 80 наименований вещевого имущества общей стоимостью 44,5 миллиона рублей.

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Любовь Ширижик
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