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09:50, 24 января 2023Силовые структуры

ФСБ и бойцы СОБР Росгвардии задержали в Калининграде смотрящего Колдая

В Калининграде ФСБ и бойцы СОБР Росгвардии задержали смотрящего Колдая

Кадр: МВД МЕДИА / YouTube

В Калининградской области сотрудники ФСБ при силовой поддержке бойцов спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии задержали 44-летнего криминального авторитета по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По версии полиции, задержанный имеет статус положенца и оказывает влияние на преступную среду региона. В ведомстве предоставили оперативное видео задержания авторитета. На кадрах видно, как силовики захватывают мужчину, надевают на него наручники. Показано оружие и деньги, найденные у него. Он говорит, что не знает, за что его задержали.

Речь идет о смотрящем Сергее Колдаеве, известном в криминальном мире как Колдай, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Он арестован по решению суда.

В ходе обысков правоохранители изъяли гранаты и оружие.

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Любовь Ширижик
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