Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:36, 24 января 2023Силовые структуры

Гендиректору НПО имени Лавочкина дали три года за злоупотребление полномочиями

Суд приговорил к 3 годам колонии главу НПО имени Лавочкина за злоупотребление полномочиями

Фото: Союз машиностроителей России

В подмосковных Химках генерального директора НПО имени Лавочкина Владимира Колмыкова осудили на три года за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

При этом гособвинение запрашивало для него пять лет колонии. Также по делу проходил бывший руководитель РКК «Энергия» Владимир Солнцев, его осудили на шесть лет. Оба фигуранта вину не признали. Им запретили в течение двух лет занимать руководящие должности в органах государственной власти.

По данным следствия, Солнцев убедил Колмыкова подписать изменения к соглашению на поставку жидкостных ракетных двигателей РД-180 США. Ущерб от их действий составил более 662 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Томске суд приговорил к 7,5 года колонии ученого Александра Луканина за госизмену в пользу Китая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Киеве заявили о готовности 12 стран передать Украине танки Leopard
Стало известно о желании России передать Ирану боевые вертолеты
Стало известно о неудачных попытках Украины форсировать Днепр
ЛГБТ-активисты раскритиковали Бейонсе за концерт в Дубае
Россиянин снял на видео вытекающее во время полета самолета топливо
ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на приграничное российское село
Кадыров показал отправку новой группы добровольцев в зону СВО
В Госдуме объяснили планы обобщить декларации депутатов
Убивший подругу и спрятавший труп на участке ее бабушки россиянин получил срок
Раскрыты сроки поддержки пользователей Windows 11
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.