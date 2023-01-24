Гендиректору НПО имени Лавочкина дали три года за злоупотребление полномочиями

Суд приговорил к 3 годам колонии главу НПО имени Лавочкина за злоупотребление полномочиями

В подмосковных Химках генерального директора НПО имени Лавочкина Владимира Колмыкова осудили на три года за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

При этом гособвинение запрашивало для него пять лет колонии. Также по делу проходил бывший руководитель РКК «Энергия» Владимир Солнцев, его осудили на шесть лет. Оба фигуранта вину не признали. Им запретили в течение двух лет занимать руководящие должности в органах государственной власти.

По данным следствия, Солнцев убедил Колмыкова подписать изменения к соглашению на поставку жидкостных ракетных двигателей РД-180 США. Ущерб от их действий составил более 662 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Томске суд приговорил к 7,5 года колонии ученого Александра Луканина за госизмену в пользу Китая.

