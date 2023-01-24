Путин высказался о дефиците лекарств и росте цен на препараты

Президент Путин заявил, что несмотря на рост фармпроизводства, цены на лекарства подросли

Несмотря на рост фармпроизводства, цены на лекарства выросли, а по некоторым препаратам наблюдался дефицит. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Трансляция мероприятия с участием главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

«За три квартала прошлого года он (рост) составил примерно 22 процента, и 60 процентов у нас на рынке уже отечественных лекарственных препаратов. Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли», — высказался о ситуации президент.

О каких препаратах идет речь, российский лидер не уточнил.

В ответ на замечание главы государства министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что рост стоимости препаратов составил 1,9 процента, что, по его словам, значительно ниже уровня инфляции. В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что российские компании производят 82 процента лекарств из списка жизненно важных.

Ранее Росздравнадзор ответил на новость об исчезновении популярного детского препарата.