Росздравнадзор ответил на новость об исчезновении популярного детского препарата

Росздравнадзор заявил, что запасов детского ибупрофена в виде суспензии в РФ достаточно

Ибупрофена для детей в форме суспензии для приема внутрь в России достаточно. Так на новость об исчезновении популярного противовоспалительного детского препарата из аптек Москвы ответил Росздравнадзор, пишут РИА Новости.

По данным ведомства, в стране имеется запас более, чем на полгода. Также там уточнили, что производство и поставки ибупрофена продолжаются.

Ранее 12 января «Ведомости» со ссылкой на данные данные сайтов крупных аптечных сетей, агрегаторов и служб по поиску препаратов писали, что из столичных аптек ибупрофен в форме свечей. Сообщалось, что его нельзя приобрести на «Здравсити» и «Аптека.ру», а также в «Еаптеке». Представитель последней пояснил, что в наличии имеется лишь суспензия с этим действующим веществом.