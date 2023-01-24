«Известия»: в 2022 году россияне увеличили траты на маркетплейсах в 1,5 раза

Россияне в 2022 году увеличили траты на маркетплейсах в 1,5 раза. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Tinkoff eCommerce.

Как сообщает издание, рост обусловлен уходом зарубежных брендов, развитием параллельного импорта, большим ассортиментом товаров, а также удобным интерфейсом и развитием логистики крупных платформ.

По данным исследования, в 2022 году популярность маркетплейсов продолжила расти — количество заказов россиян на онлайн-платформах увеличилось на 43 процента по сравнению с 2021 годом.

Отмечается, что сейчас на маркетплейсы приходится уже 8,5 процента от общей суммы всех онлайн- и офлайн-трат граждан, или в 1,5 раза больше, чем в 2021 году (5,6 процента).

Самой популярной площадкой для бизнеса остается Wildberries — на нем работает более 60 процентов предпринимателей, говорится в исследовании. На Ozon торгуют 25 процентов коммерсантов, на «Яндекс Маркете» — восемь процентов.

Ранее сообщалось, что в России снизились продажи продуктов питания — оборот торговли в крупных сетях по итогам 2022 года сократился на пять процентов.