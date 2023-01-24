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21:18, 24 января 2023Забота о себе

Олимпийская спортсменка ушла из гимнастики из-за психического насилия тренера

Гимнастка Элли Дауни ушла из спорта, чтобы заняться психическим здоровьем
Элисса Дауни

Элисса Дауни. Фото: Peter Cziborra / Reuters

23-летняя британская гимнастка, олимпийская спортсменка Элли Дауни заявила, что ушла из спорта, чтобы заняться психическим здоровьем. Как рассказала Дауни в подкасте Stompcast, цитируемом изданием ShropshireStar, уйти из гимнастики ей пришлось после психического насилия со стороны тренера.

В 2020 году Элли и ее 30-летняя сестра, гимнастка Бекки, открыто заявили о том, что в спортивной гимнастике в Великобритании царят «страх и ментальное насилие», после чего отношение к ним со стороны руководства сборной изменилось. В подкасте Элли уточнила, что последней каплей для нее стало невключение в основной состав команды перед чемпионатом мира в 2022 году. «Как будто меня уже два года наказывают за мои слова. Мое психическое здоровье с тех пор пострадало, я чувствую себя бесполезной», — рассказала девушка, добавив, что после определения в запасные она три дня пролежала в постели, не тренировалась и не знала, как ей быть дальше.

Спортсменка уточнила, что пыталась тренироваться и после попадания в запас, однако в зале начинала плакать и не могла выполнить необходимые элементы программы. Она также рассказала, что главный тренер сборной Великобритании по спортивной гимнастике Дэвид Кенрайт за ее спиной настраивал против нее и сестры физиотерапевта сборной, а после чемпионата мира разослал спортсменам письмо. «В нем говорилось, дескать, скептики пока отдохнут, а мы отомстим за каждое слово, сказанное ими о гимнастике», — вспоминает она, добавляя, что они с сестрой письмо не получили.

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На сайте Британской ассоциации гимнастики после заявлений Дауни появилось открытое письмо. В нем представители организации рассказали, что знают об уходе спортсменки, наказали виновных и намерены работать над корректным поведением членов ассоциации и их отношением друг к другу. «Элли говорит о письме, отправленном после чемпионата мира и не соответствующем нашим стандартам, не отвечающем нашим ценностям. Наш менеджер по персоналу уже разослал его получателям обращение, в котором подчеркивается, что выбранные для письма слова и тон неприемлемы», — указали в ассоциации.

Элли Дауни — одна из самых успешных в Великобритании гимнасток. У нее двенадцать медалей, полученных на различных международных соревнованиях. Принимала участие в юношеских Олимпийских играх и Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

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Александра Лисица
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