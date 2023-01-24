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23:21, 24 января 2023Мир

Кремль опроверг информацию о новой волне мобилизации

Пресс-секретарь Песков опроверг слова CNN о возможной мобилизации еще 200 тысяч человек

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация телеканала CNN о возможности еще одной волны мобилизации в России недостоверна. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Кремля, комментируя утверждения американской телекомпании о том, что глава российского государства Владимир Путин якобы рассматривает возможность мобилизации еще 200 тысяч человек, заявил, что это слухи.

«Да. Является», — ответил Песков, отвечая на вопрос, является ли этот материал CNN недостоверным.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. Впоследствии Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в стране, заявив, что «она завершена, точка поставлена».

По словам главы государства, во второй волне мобилизации нет необходимости, так как из 300 тысяч мобилизованных лишь 150 тысяч находятся в зоне спецоперации, а остальные — в резерве.

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Марина Совина
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