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07:30, 24 января 2023Ценности

55-летняя Памела Андерсон снялась обнаженной в образе Мэрилин Монро

55-летняя модель Памела Андерсон снялась голой в образе актрисы Мэрилин Монро

Фото: Bruce Glikas / Getty Images

Американская фотомодель Памела Андерсон воссоздала откровенную фотосессию актрисы Мэрилин Монро. Снимки публикует The Guardian.

55-летняя знаменитость снялась голой, прикрывая обнаженное тело полупрозрачной тканью розового цвета. При этом волосы телезвезды были распущены, а на лицо был нанесен макияж в стиле smoky eyes. Для второго образа Андерсон выбрала черное платье, которое она расстегнула на спине. Наряд дополнил широкий ремень на талии.

Андерсон приняла участие в съемке, приуроченной к выходу ее интервью на The Guardian, в котором она поделилась подробностями своей биографии.

В ноябре 2020 года Андерсон призналась в наборе лишнего веса и была обругана за внешний вид. По словам модели, она поправилась на карантине, который вводили из-за пандемии коронавируса. Телезвезда призналась, что «чувствует себя распухшей», поэтому регулярно тренируется, чтобы привести себя в форму. Подписчики, в свою очередь, раскритиковали фигуру Андерсон.

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Майя Пономаренко
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