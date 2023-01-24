55-летняя Памела Андерсон снялась обнаженной в образе Мэрилин Монро

55-летняя модель Памела Андерсон снялась голой в образе актрисы Мэрилин Монро

Американская фотомодель Памела Андерсон воссоздала откровенную фотосессию актрисы Мэрилин Монро. Снимки публикует The Guardian.

55-летняя знаменитость снялась голой, прикрывая обнаженное тело полупрозрачной тканью розового цвета. При этом волосы телезвезды были распущены, а на лицо был нанесен макияж в стиле smoky eyes. Для второго образа Андерсон выбрала черное платье, которое она расстегнула на спине. Наряд дополнил широкий ремень на талии.

Андерсон приняла участие в съемке, приуроченной к выходу ее интервью на The Guardian, в котором она поделилась подробностями своей биографии.

В ноябре 2020 года Андерсон призналась в наборе лишнего веса и была обругана за внешний вид. По словам модели, она поправилась на карантине, который вводили из-за пандемии коронавируса. Телезвезда призналась, что «чувствует себя распухшей», поэтому регулярно тренируется, чтобы привести себя в форму. Подписчики, в свою очередь, раскритиковали фигуру Андерсон.