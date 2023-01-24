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21:24, 24 января 2023Мир

В США заявили о недовольстве поражениями ВСУ в Артемовске

CNN: США недовольны поражениями ВСУ в Артемовске и требуют Зеленского сменить тактику
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Западные политики начали требовать от президента Украины Владимира Зеленского изменить стратегию действий Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом заявил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Издание из США заявило о недовольстве поражениями ВСУ в Артемовске. По данным телеканала, чиновники требуют Зеленского сменить тактику и направить силы в другую зону боевых действий.

«Американские и западные официальные лица призывают Украину сместить акцент с жестоких многомесячных боев в восточном городе Артемовск и вместо этого отдать приоритет потенциальному наступлению на юге страны», — отмечается в материале.

Политики предлагают украинским солдатам использовать преимущества «новой военной техники на миллиарды долларов», которые недавно получил Киев. С такой просьбой лично к Зеленскому обращался заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, замгоссекретаря Венди Шерман и замминистра обороны Колин Кол в ходе визита в украинскую столицу на прошлой неделе.

По информации журналистов, Зеленский не разделяет позицию США, поскольку верит, что успех России в Артемовске позволит ей продвинуться вперед.

21 января стало известно, что США призвали власти Украины вывести военных из Артемовска, чтобы сфокусироваться на подготовке к наступлению на юге страны. Высокопоставленный американский чиновник заявил Agence France-Presse, что в случае Артемовска время выгодно России, которая обладает большими артиллерийскими ресурсами.

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Марина Совина
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