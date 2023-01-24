В США заявили о недовольстве поражениями ВСУ в Артемовске

CNN: США недовольны поражениями ВСУ в Артемовске и требуют Зеленского сменить тактику

Западные политики начали требовать от президента Украины Владимира Зеленского изменить стратегию действий Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом заявил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Издание из США заявило о недовольстве поражениями ВСУ в Артемовске. По данным телеканала, чиновники требуют Зеленского сменить тактику и направить силы в другую зону боевых действий.

«Американские и западные официальные лица призывают Украину сместить акцент с жестоких многомесячных боев в восточном городе Артемовск и вместо этого отдать приоритет потенциальному наступлению на юге страны», — отмечается в материале.

Политики предлагают украинским солдатам использовать преимущества «новой военной техники на миллиарды долларов», которые недавно получил Киев. С такой просьбой лично к Зеленскому обращался заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, замгоссекретаря Венди Шерман и замминистра обороны Колин Кол в ходе визита в украинскую столицу на прошлой неделе.

По информации журналистов, Зеленский не разделяет позицию США, поскольку верит, что успех России в Артемовске позволит ей продвинуться вперед.

21 января стало известно, что США призвали власти Украины вывести военных из Артемовска, чтобы сфокусироваться на подготовке к наступлению на юге страны. Высокопоставленный американский чиновник заявил Agence France-Presse, что в случае Артемовска время выгодно России, которая обладает большими артиллерийскими ресурсами.