В США заявили о недовольстве поражениями ВСУ в Артемовске
Западные политики начали требовать от президента Украины Владимира Зеленского изменить стратегию действий Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом заявил телеканал CNN, ссылаясь на источники.
Издание из США заявило о недовольстве поражениями ВСУ в Артемовске. По данным телеканала, чиновники требуют Зеленского сменить тактику и направить силы в другую зону боевых действий.
«Американские и западные официальные лица призывают Украину сместить акцент с жестоких многомесячных боев в восточном городе Артемовск и вместо этого отдать приоритет потенциальному наступлению на юге страны», — отмечается в материале.
Политики предлагают украинским солдатам использовать преимущества «новой военной техники на миллиарды долларов», которые недавно получил Киев. С такой просьбой лично к Зеленскому обращался заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, замгоссекретаря Венди Шерман и замминистра обороны Колин Кол в ходе визита в украинскую столицу на прошлой неделе.
По информации журналистов, Зеленский не разделяет позицию США, поскольку верит, что успех России в Артемовске позволит ей продвинуться вперед.
21 января стало известно, что США призвали власти Украины вывести военных из Артемовска, чтобы сфокусироваться на подготовке к наступлению на юге страны. Высокопоставленный американский чиновник заявил Agence France-Presse, что в случае Артемовска время выгодно России, которая обладает большими артиллерийскими ресурсами.