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23:40, 24 января 2023Мир

В ООН рассказали о получении видео с пытками российских пленных ВСУ

В ООН заявили о 50 случаях пыток и жестокого обращения с пленными ВС России со стороны ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) известно о видео, которое предоставила российская сторона, где показаны пытки над российскими пленными, рассказала пресс-секретарь ведомства Равина Шамдасани. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, ООН получила и изучила эту видеозапись. Эксперты проанализировали кадры и включили данные о нарушениях в отношении бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ в различные доклады. В целом в отчете УВКПЧ, который охватывает первые шесть месяцев специальной военной операции (СВО), говорится о 50 случаях пыток или различных форм жестокого обращения с военнопленными со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Представители УВКПЧ говорили о некоторых из этих случаев на брифинге в Женеве 15 ноября. Пресс-секретарь добавила, что специалистам международной организации дали возможность поговорить с российскими военнопленными. «Мы смогли конфиденциально поговорить с военнопленными и задокументировать утверждения о нарушениях прав человека», — заявила она.

Ранее ООН зафиксировала пытки током российских военнопленных на Украине. Представители миссии ООН провели опрос 175 россиян, находившихся в украинском плену.

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Марина Совина
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