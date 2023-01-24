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14:41, 24 января 2023Ценности

Зоозащитники отреагировали на дефиле моделей в одежде с головами зверей

Президент PETA Ньюкирк: вещи с головами зверей являются заявлением против трофейной охоты

Фото: Michel Euler / AP

Зоозащитники отреагировали на показ французского бренда Schiaparelli, который раскритиковали в сети из-за одежды со звериными головами в полный размер. Соответствующее заявление публикует Metro.

Президент PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными») Ингрид Ньюкирк высказалась по поводу нарядов моделей, которые они показали на дефиле упомянутого модного дома в рамках Недели моды в Париже. Тогда Ирина Шейк представила платье с головой льва, а Наоми Кэмпбелл — пальто с головой черного волка.

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Представители организации, которая борется за права животных, не разделили недовольство публики. В частности, пользователи сети обвинили Schiaparelli в жестокости и романтизации убийства зверей. В PETA, в свою очередь, посчитали, что вещи с головами животных на самом деле являются заявлением против трофейной охоты.

«Мы призываем всех носить одежду без использования натуральных материалов, чтобы предотвращать страдания животных. Образ Кайли Дженнер с искусственной головой льва прославляет их красоту и показывает ее несогласие с эгоистичной трофейной охотой, из-за которой прайды разрываются на части», — говорится в заявлении Ньюкирк.

Скандальное шоу, на котором дизайнер продемонстрировал коллекцию Haute Couture, состоялось 23 января в Париже. Известно, что в мероприятии приняли участие Аликс Буторс, Каролина Спаковски, Мила ван Этен, Саския де Брау и другие знаменитости.

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Майя Пономаренко
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