Стилистка раскрыла россиянам секреты удачного фото для резюме

Стилистка Анастасия Игнатова посоветовала делать фото для резюме в одежде белого цвета

Стилистка Анастасия Игнатова раскрыла россиянам секреты удачного фото для резюме. Комментарий эксперта приводит издание News.ru.

По словам специалистки, в кадре важна каждая деталь: одежда, аксессуары, прическа, макияж и наклон головы. Она объяснила свое утверждение тем, что подобное внимание к мелочам наведет потенциального работодателя на мысль об ответственности соискателя. При этом собеседница издания отметила, что чем меньше деталей используется в рамках съемки, тем ниже шанс ошибиться, и уточнила, в изделиях какого цвета следует делать снимок.

«Цепочки на шее и на руке не должны прятаться под одеждой. Либо показываем целиком, либо снимаем. Одежда должна быть опрятна и идеально выглажена, желательно из материала, который хорошо держит форму, белого цвета или пастельных тонов», — посоветовала стилистка.

Кроме того, она порекомендовала выбирать предметы гардероба из шелка или сатина и избегать блестящих, отражающих свет тканей, а также классические модели обуви с закрытым носом без признаков поношенности.

В июле 2022 года блогерша Кристин Бьюзан назвала три главных ошибки девушек старше 25 лет при позировании для фото. По словам инфлюэнсерши, миллениалы (рожденные с 1981 по 1996 год) нередко используют при съемке несколько вышедших из моды приемов.