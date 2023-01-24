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15:08, 24 января 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о неподходящем времени для давления на главу Минобороны ФРГ

ABC: в Киеве заявили о неподходящем времени давить на главу Минобороны ФРГ Писториуса
СюжетМинобороны:

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В Киеве считают, что сейчас не подходящее время для давления на главу Минобороны Германии Бориса Писториуса в вопросе предоставления Украине немецких танков. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского высокопоставленного чиновника.

Собеседник телеканала отметил, что сейчас «не время» давить на недавно назначенного министра обороны. «Мы полностью понимаем [необходимость] для него обсудить этот вопрос», — сказал он.

Кроме того, чиновник добавил, что в Киеве существует «отличное понимание» того, что саммит на базе Рамштайн в Германии состоялся всего лишь во второй рабочий день Писториуса.

Ранее министр обороны заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц пытается добиться консенсуса по поставкам танков Leopard на Украину. Союзники пока не смогли убедить Берлин разрешить поставки, было решено взять дополнительное время для раздумий.

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Алевтина Запольская
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