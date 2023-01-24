В петербургской квартире нашли тело мужчины с резаной раной груди

В квартире в центре Петербурга нашли тело 47-летнего безработного с резаной раной груди

В Санкт-Петербурге нашли тело 47-летнего безработного мужчины в квартире в центре города, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным ведомства, на теле мужчины обнаружили резаную рану грудной клетки. Вскоре задержали подозреваемую в расправе. Ей оказалась 37-летняя женщина. В настоящий момент она находится в изоляторе. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ.

Отмечается, что в квартире провели обыск и изъяли 12 ножей, телефон и свитер.

Ранее стало известно, что обгоревший труп 20-летней девушки нашли в квартире в Адмиралтейском районе Петербурга.