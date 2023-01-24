Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:24, 24 января 2023Силовые структуры

В петербургской квартире нашли тело мужчины с резаной раной груди

В квартире в центре Петербурга нашли тело 47-летнего безработного с резаной раной груди

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Санкт-Петербурге нашли тело 47-летнего безработного мужчины в квартире в центре города, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным ведомства, на теле мужчины обнаружили резаную рану грудной клетки. Вскоре задержали подозреваемую в расправе. Ей оказалась 37-летняя женщина. В настоящий момент она находится в изоляторе. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ.

Отмечается, что в квартире провели обыск и изъяли 12 ножей, телефон и свитер.

Ранее стало известно, что обгоревший труп 20-летней девушки нашли в квартире в Адмиралтейском районе Петербурга.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Киеве заявили о готовности 12 стран передать Украине танки Leopard
Стало известно о желании России передать Ирану боевые вертолеты
Стало известно о неудачных попытках Украины форсировать Днепр
ЛГБТ-активисты раскритиковали Бейонсе за концерт в Дубае
Россиянин снял на видео вытекающее во время полета самолета топливо
ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на приграничное российское село
Кадыров показал отправку новой группы добровольцев в зону СВО
В Госдуме объяснили планы обобщить декларации депутатов
Убивший подругу и спрятавший труп на участке ее бабушки россиянин получил срок
Раскрыты сроки поддержки пользователей Windows 11
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.