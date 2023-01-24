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12:40, 24 января 2023Бывший СССР

В России назвали невозможным пакт о ненападении между Украиной и Белоруссией

Депутат Новиков заявил, что пакта о ненападении между Украиной и Белоруссией быть не может

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Заключение пакта о ненападении между Украиной и Белоруссией является невозможным, поскольку Минск и Москву связывает Союзное государство, страны совместно решают оборонные вопросы и вырабатывают общую стратегию безопасности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Сейчас Украина пытается втянуть Белоруссию в крайне сложную ситуацию. В Киеве прекрасно знают о существовании Союзного государства, что две страны совместно решают вопросы обороны, учений, вырабатывают общею стратегию безопасности и предпринимают другие шаги, чтобы безопасность двух народов была гарантирована», — подчеркнул Новиков.

По словам депутата, Минск не может заключать «сепаратные» соглашения о ненападении в отрыве от России, так же, как не может сделать этого и Москва. Он допустил, что Белоруссия ответит отказом на предложение о заключении пакта, сославшись на уже существующие договоренности.

«Киев после этого заявит, что Белоруссия является сателлитом России, не хочет брать на себя миролюбивых обязательств и намерена плестись в хвосте "агрессивной политики Москвы". Вот на что направлен этот маневр. Он станет предлогом, чтобы выбивать из европейских партнеров новые транши поддержки», — считает политик.

Ранее стало известно, что украинская сторона предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко рассказал на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране. По словам Лукашенко, Запад по-прежнему не отказывается от своих планов относительно Белоруссии.

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Наталия Белова
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