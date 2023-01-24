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19:02, 24 января 2023Путешествия

Пассажирам раскрыли план действий на случай смерти обоих пилотов во время полета

Экс-пилот Шен: в случае смерти пилотов стюардессы будут искать пассажиров с опытом полетов

Фото: unsplash

Бывший пилот рассказал, что в случае внезапной смерти или болезни обоих пилотов во время полета стюардессы будут искать среди пассажиров людей с опытом управления самолетом. План действий на такой случай он раскрыл в беседе с Newsweek.

Президент авиационной академии Wayman Тони Шен объяснил, что никто из членов экипажа не обучен управлению летательным судном или общению с диспетчерами. Еще один бывший летчик, Дэн Бабб, отметил, что пилоты крайне редко заболевают в одно и то же время. Именно по этой причине им нельзя есть одну и ту же пищу, заключил он.

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«Некоторые пилоты приносят свою еду, которая, как они знают, безопасна. В случае чего пилот объявит аварийную ситуацию и приземлится в ближайшем аэропорту, где его встретит медицинский персонал», — поделился Бабб.

Ранее бортпроводница авиакомпании Virgin Australia Бриена Янг раскрыла информацию о том, что происходит на борту в случае смерти пассажира во время полета. По словам девушки, тело располагают в одном из свободных кресел и пристегивают ремнями. Стюардесса отметила, что при подобных ситуациях воздушное судно считается местом преступления, поэтому после приземления на борт поднимаются сотрудники правоохранительных органов.

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Зарина Дзагоева
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