Sina: Украине следует признать неизбежность своего поражения из-за зависимости от Запада

Украине следует признать неизбежность своего поражения из-за полной зависимости от США и Европы. Об этом говорится в статье китайского портала Sina.

Отмечается, что у России есть возможность наращивать мощности оборонно-промышленного комплекса. По словам автора статьи, этим объясняется способность страны выдержать долгосрочный конфликт с Украиной.

Журналист призвал Запад не надеяться, что российская армия столкнется с нехваткой оружия и боеприпасов. По его словам, это невозможно. «США и Европе предстоит разочаровываться в себе вновь и вновь, пока они наконец не признают свой провал», — говорится в статье.

Также отмечается, что украинская сторона может рассчитывать только на «западные переливания крови» для поддержания линии фронта. По словам автора, Киев находится на грани проигрыша, в то время как у Москвы есть огромное преимущество.

По мнению обозревателя, подобное положение дел наводит на мысль о том, что Украина может «вовсе исчезнуть с карты мира».

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что главы военных ведомств стран НАТО обсудили вопрос о разрешении на реэкспорт странам-владельцам немецких танков Leopard, но стороны не смогли принять единое решение об отправке техники в интересах Киева.

